



ВОЗ бьет тревогу: к концу десятилетия будет всплеск хронических заболеваний

Всемирная организация здравоохранения считает, что к концу нынешнего десятилетия резко вырастет уровень разных хронических заболеваний.

Об этом говорится в новом отчете ВОЗ.

Ожидается, что будет больше людей, страдающих от болезней сердца и диабета. По прогнозу, к 2030 году будет зарегистрировано 500 млн новых случаев неинфекционных заболеваний.

По данным Gizmodo, "хроника" будет проявляться чаще из-за отсутствия достаточной физической активности.

По словам экспертов, если уровень физической активности людей не изменится, то к концу десятилетия это окажет сильное давление на системы здравоохранения.