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ВОЗ бьет тревогу: к концу десятилетия будет всплеск хронических заболеваний
20.10.2022 00:16 Алина Груднева

ВОЗ бьет тревогу: к концу десятилетия будет всплеск хронических заболеваний

Всемирная организация здравоохранения считает, что к концу нынешнего десятилетия резко вырастет уровень разных хронических заболеваний.

 
Об этом говорится в новом отчете ВОЗ.
 
Ожидается, что будет больше людей, страдающих от болезней сердца и диабета. По прогнозу, к 2030 году будет зарегистрировано 500 млн новых случаев неинфекционных заболеваний.
 
По данным Gizmodo, "хроника" будет проявляться чаще из-за отсутствия достаточной физической активности.
 
По словам экспертов, если уровень физической активности людей не изменится, то к концу десятилетия это окажет сильное давление на системы здравоохранения. 

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