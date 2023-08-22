



Восемь здоровых привычек продлят вашу жизнь на 24 года – исследование

Исследование, представленное на Nutrition 2023, ежегодном собрании Американского общества питания, основано на данных 719 147 человек, участвующих в программе “Миллион ветеранов” – обширном опросе, собирающем медицинскую и генетическую информацию от более чем миллиона ветеранов США. Исследователи уточняют, что анализ был более конкретно ориентирован на взрослых в возрасте от 40 до 99 лет.



Результаты этого исследования очевидны: внедрение восьми здоровых привычек в повседневную жизнь не позднее 40 лет может позволить жить дольше мужчинам – в среднем на 24 года, а женщинам – на 21 год.



По выводам ученых, не нужно делать ничего необычного. Это вопрос физической активности, отказа от курения, управления стрессом, правильного питания, хорошего сна, отказа от чрезмерного употребления алкоголя на регулярной основе, отсутствия зависимости от опиоидов и поддержания позитивных социальных отношений.



Другими словами, для поддержания хорошего физического и психического здоровья должно быть достаточно следовать рекомендациям большинства национальных и международных органов здравоохранения, включая ВОЗ.



“Мы были очень удивлены тем, насколько много можно получить, приняв один, два, три или все восемь здоровых привычек”, – говорит Сюань-Май Т. Нгуен, специалист по медицинским наукам в Департаменте по делам ветеранов. “Результаты нашего исследования показывают, что здоровый образ жизни важен как для общественного здоровья, так и для личного благополучия. Чем раньше, тем лучше, но даже если вы внесете лишь небольшие изменения в свои 40, 50 или 60 лет, это все равно пойдет на пользу”.

