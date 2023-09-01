



Во Франции зафиксирован первый случай нового подвида COVID-19 "пирола", - СМИ

Во Франции обнаружен первый случай заражения подвидом коронавируса COVID-19 "пирола", сообщают французские СМИ.



Этот вариант выявили у человека в департаменте Об на северо-востоке страны. "Пиролу" уже зафиксировали в более чем 10 странах, в том числе США, Швеции и Дании.



В ВОЗ заявили, что ситуация с распространением этого варианта коронавируса находится "под наблюдением". Отмечается, что этот подвид представляет мутацию вируса, которая обходит иммунитет, приобретенный после случаев заражения другими вариантами коронавируса или после вакцинации.