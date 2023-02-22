



Влияние алкоголя на мозг может ускорить прогрессирование болезни Альцгеймера

Исследования на мышах показывают, что даже умеренное употребление алкоголя может ускорить гибель клеток мозга и образование бляшек, которые являются признаком болезни Альцгеймера. Эти бляшки представляют собой скопление токсичных белков, пишет NewsMax.



"Эти результаты показывают, что алкоголь может ускорить патологический каскад болезни Альцгеймера на ее ранних стадиях", — говорит соавтор исследования Шеннон Маколи, адъюнкт-профессор физиологии и фармакологии в Медицинской школе Университета Уэйк Форест в Уинстон-Салеме, Северная Каролина.



По данным Ассоциации Альцгеймера, от 60% до 80% случаев деменции связаны с болезнью Альцгеймера.



Для нового исследования исследователи10 недель давали мышам на выбор воду и алкоголь. Это имитирует поведение человека в отношении употребления алкоголя.



Затем исследователи изучили, как добровольное умеренное употребление алкоголя влияет на здоровую функцию мозга и поведение. Они также рассмотрели, изменило ли это течение болезни, связанное с ранними стадиями болезни Альцгеймера.



Исследование выявило усиление атрофии головного мозга (гибель мозговых клеток) и увеличение количества амилоидных бляшек.



Результаты были опубликованы в февральском номере журнала Neurobiology of Disease.



Исследование было проведено в сотрудничестве с Джеффри Вайнером, профессором физиологии и фармакологии в Уэйк Форест, через Центр исследования болезни Альцгеймера медицинской школы и Центр исследования трансляционного алкоголя.

