



Вкусно и полезно: варианты начинки для лаваша на все случаи жизни

Для вкусного завтрака или перекуса в течение дня начинять лаваш можно буквально чем угодно.



По словам диетолога Светланы Фус, выбор начинки зависит только в индивидуальных вкусовых предпочтениях и калорийности.



Так, в лаваш можно добавить такие сочетания:

Нежирный сыр + зелень + чеснок.

Курица + листья салата + помидор + греческий йогурт + дижонская горчица.

С/с семга + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.

Консервированный тунец в собственном соке + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.

Сливочный сыр (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока.

Сыр + банан (в духовку на 5-10 минут).

По словам Фус, вкусной и диетической начинкой для лаваша станут: вареное куриное или индюшиное филе, нежирные твердые сыры, йогурты без добавок, обезжиренный сыр, жареные грибы, овощи, любая зелень, морепродукты (в том числе морской коктейль), рыба (особенно филе из нежирных сортов), хумус, маринованный лук, чеснок (немного)."В качестве специй в диетической начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. Желающим заправить начинку, лучше всего использовать оливковое масло. Если рецепт требует обжаривания, рекомендуется воспользоваться небольшим количеством растительного масла", - посоветовала диетолог.