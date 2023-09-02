



Вкусно и питательно: пять идей для полезного омлета

Полезный и вкусный омлет на завтрак можно сделать разными способами, чтобы разнообразить свой рацион по утрам.



По словам диетолога Светланы Фус, можно добавлять овощи, свежую зелень, молочные, рыбные и мясные продукты, готовить блюдо на сковороде или паровой бане, запекать в духовке или мультиварке.



"Омлет хорошо подходит для завтрака. Это блюдо сытное и зарядит энергией на целый день. Поэтому не ограничивайте себя только "классической" яичницей. Включайте омлет в свой рацион, экспериментируйте и радуйте своих родных и близких", - сказала она.



Диетолог предложила пять идей для приготовления. В основу, традиционно, входят яйца, специи по вкусу и оливковое масло. В первый вариант она рекомендует добавлять: моцареллу, помидоры и базилик. Во второй - сыр фета, авокадо и шпинат.



В качестве начинки для третьего варианта Фус рекомендует шампиньоны, сладкий перец и лук. В четвертый вариант идут цветная капуста, зеленый горошек и сладкий перец. Наконец, для на чинки к пятому варианту она рекомендует использовать лосось, маслины и чеснок.