



Вирусы способствуют развитию болезни Альцгеймера – исследование

Вирусы могут запускать воспалительные реакции как системные, так и локальные. Среди прочего вирусы могут нарушить работу обонятельной системы человека. Примечательно, что чувствительность к запахам также страдает у пациентов с болезнью Альцгеймера, ухудшение обоняния служит ранним диагностическим признаком нейродегенерации.



К непростому вопросу связи нервных клеток, обоняния и вирусов обратились ученые из Университета Колорадо. Они исследовали обонятельные луковицы, обонятельный тракт и гиппокамп. Роль гиппокампа не ограничивается восприятием запахов – это важная часть мозга, которая отвечает за обучение и память.



Оказалось, что при вирусной инфекции экспрессия генов в обонятельных луковицах меняется особым образом – причем только у пациентов с болезнью Альцгеймера. В то же время обонятельный тракт таких людей (связывающий обонятельные луковицы и гиппокамп) подвергается воспалению. К тому же в этой части мозга нарушается миелинизация – процесс формирования "изолирующей обмотки" вокруг нервных волокон, благодаря которым импульс по ним распространяется быстрее.



Следующий важный фактор связи вирусов с нейродегенерацией – отложение бета-амилоида. Это фрагмент белка, который играет важную роль в развитии болезни Альцгеймера, особенно в начале. Бета-амилоид в большом количестве скапливается в мозге, где образует токсичные агрегаты разных размеров.

Известно, что вирус ветряной оспы и вирус простого герпеса способствуют накоплению бета-амилоида.



Ученые предполагают, что нарушение связи гиппокампа и обонятельных луковиц, вызванное воспалением и амилоидом бета, запускает функциональную деградацию гиппокампа. Получая меньше сигналов извне, он начинает хуже работать и постепенно разрушается.



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