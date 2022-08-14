



Вирус Западного Нила добрался до Израиля

Министерство охраны окружающей среды сообщило, что в Израиле были обнаружены комары, зараженные вирусом Западного Нила.



"Эта болезнь, которая передается от домашней птицы, и, к сожалению, нет вакцины для людей, —рассказал доктор Хамза Хабиб Аллах, старший координатор по борьбе с вредителями министерства охраны окружающей среды. — У здоровых людей с сильной иммунной системой она не должна вызывать серьезных осложнений и проходит как легкое заболевание со слабостью и мышечными болями. Но у пожилых людей и людей с основными заболеваниями болезнь может вызвать менингит и даже смерть. Такие случаи уже были".



Министерство охраны окружающей среды на севере страны и в тех районах, где были обнаружены очаги размножения, проводит мониторинг территорий, которые могут быть очагами размножения комаров.



Для защиты израильтянам советуют использовать репелленты от насекомых, защитить кожу длинной одеждой, внутри помещений включать вентиляторы, на окна и двери установить сетки.