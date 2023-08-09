



"Вирус Х": ученые работают над созданием вакцины от будущей пандемии

Ученые усердно работают над созданием новой вакцины против будущей пандемии, вызванной загадочным "вирусом X" — обозначение, принятое Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для следующей гипотетической пандемии.



Как сообщает Sky News, около 200 британских ученых усердно работают над этим в лабораторном комплексе Портон-Даун в Уилтшире.



"То, что мы пытаемся сделать здесь, — это убедиться, что мы готовы к тому, чтобы, если у нас появится новая "Болезнь X", новый патоген, мы проделали как можно большую часть этой работы заранее. Надеюсь, мы сможем предотвратить пандемию. Но если мы не сможем и должны отреагировать, то мы уже начали разработку вакцин и терапевтических средств для ее преодоления", — сказала глава Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании профессор Дэйм Дженни.



Изначально эта инициатива была разработана для борьбы с COVID и его многочисленными вариантами. Однако изменение климата и перемещение населения сделали более вероятной новую пандемию после COVID.



Ученые считают, что Болезнь X, следующая гипотетическая пандемия, может развиться в результате мутации гриппа, такого как штамм, который привел к смертельной пандемии испанского гриппа, унесшей жизни 25 миллионов человек в начале 20 века.



Они также предположили, что это может быть связано со штаммом гриппа, который вызывает птичий грипп . Хотя этот тип вируса обычно распространяется только между животными, мутация может привести к его распространению на людей.

