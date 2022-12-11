



Видео: пьяный гинеколог проводит осмотр

Канал Baza опубликовал диалог между пациенткой и пьяным врачом в Великом Новгороде. После появления ролика медика уволили.



Женщина заметила неладное во время осмотра — его проводила пьяная и не совсем адекватная завотделением гинекологии Центральной городской клинической больницы. Затем она и вовсе начала оскорблять пациентку, называя её «шизофреничкой». После такого женщина решила вызвать специалистов, чтобы они провели медосвидетельствование. Хотя всё было понятно и без анализов.