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Верхний предел: Что происходит с организмом при сильной жаре – исследование
15.07.2023 13:02 Евгения Маркова

Верхний предел: Что происходит с организмом при сильной жаре – исследование

Ученые из Рохамптонского университета в Лондоне выяснили, какая температура является верхним критическим пределом для человека, при котором он сможет выжить. Чтобы выяснить это исследователи забирались в специальную камеру, похожую на баню, где подвергались воздействию воздуха разной температуры и влажности.

Пытаясь адаптироваться к новым условиям, испытуемый организм начинал работать на грани, таким образом он быстрее изнашивается. Ученые выяснили, что длительное нахождение при температурах между 45°C и 50°C является критическим человека.

Обнаружилось, что с ростом температуры возрастает скорость метаболизма. Так, при температуре 40°C обмен веществ ускоряется в среднем на 35%, а при 50°C – на 50%.

По мнению ученых, привыкнуть к таким условиям практически невозможно, особенно жителям средней полосы. Адаптироваться только в процессе эволюции, через несколько тысячелетий естественного отбора.

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