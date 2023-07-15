



Верхний предел: Что происходит с организмом при сильной жаре – исследование

Ученые из Рохамптонского университета в Лондоне выяснили, какая температура является верхним критическим пределом для человека, при котором он сможет выжить. Чтобы выяснить это исследователи забирались в специальную камеру, похожую на баню, где подвергались воздействию воздуха разной температуры и влажности.



Пытаясь адаптироваться к новым условиям, испытуемый организм начинал работать на грани, таким образом он быстрее изнашивается. Ученые выяснили, что длительное нахождение при температурах между 45°C и 50°C является критическим человека.



Обнаружилось, что с ростом температуры возрастает скорость метаболизма. Так, при температуре 40°C обмен веществ ускоряется в среднем на 35%, а при 50°C – на 50%.



По мнению ученых, привыкнуть к таким условиям практически невозможно, особенно жителям средней полосы. Адаптироваться только в процессе эволюции, через несколько тысячелетий естественного отбора.