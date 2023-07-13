



Варианты полезных завтраков: какими они могут быть

Существует множество вариантов здоровых и полезных завтраков, которые можно выбирать на любой вкус на каждый день.



О том, какими они могут быть, рассказала врач-диетолог Светлана Фус.



Продукты, богатые клетчаткой - каши



По словам диетолога, речь, конечно же, идет о кашах, однако они должны быть из цельного или плющеного зерна, которое нужно сварить, а не просто залить горячей водой или молоком.



"Такие каши содержат больше витаминов, минералов и клетчатки, они лучше и дольше насыщают. К каше можно добавить яйца или сыр, овощи, фрукты, орехи, авокадо... Придумайте свое вкусное сочетание, которое принесет не только пользу, но и удовольствие", - посоветовала специалист.



По словам Фус, кашу можно готовить по утрам, а для тех, у кого на это не хватает после пробуждения времени, - сделать заготовку с вечера.



"Вечером смешайте, например, плющеную овсянку с натуральным йогуртом (греческий йогурт тоже подходит) и поместите на ночь в холодильник. Утром достаточно добавить в нее горсть фруктов и несколько орехов – завтрак готов. Но помните, что каша, в которую вы кладете половину содержимого сахарницы или пол банки меда, кроме значительной дозы клетчатки также даст вам достаточно много пустых калорий", - предупредила диетолог.



Белки на завтрак - яйца



"Многих хорошо насыщают белки на завтрак. Говоря "белок", я имею в виду в первую очередь яйца, приготовленные разными способами: яичницу, омлет, яйца всмятку или пашот. И обязательно с желтками, которые обладают желчегонным эффектом, что важно для нормальной работы желчевыводящей системы", - отметила она.



По словам диетолога, в желтках содержится холин, который улучшает работу печени, нервной и кровеносной систем. Фус советует добавить к яйцам овощи и кусок цельнозернового хлеба или немного каши. Также можно сделать тост из цельнозернового хлеба с ломтиками авокадо.



Белки бывают не только в яйцах



"Помимо яичного белка, в меню завтрака отлично подходят творог, твердые сыры, растительный белок из бобовых овощей, а также кусочек красной рыбы. Такая белковая пища стимулирует большую выработку пептида YY, который даст вам ощущение сытости на долгое время", - отметила диетолог.

