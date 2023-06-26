



Вакцины могут стать следующим большим прорывом в лечении рака

Ученые говорят, что после десятилетий ограниченного успеха исследования достигли поворотного момента, и предсказывают, что через пять лет будет выпущено больше вакцин. Это не традиционные вакцины, которые предотвращают заболевание, а прививки, уменьшающие опухоль и препятствующие возвращению рака. Целями этих экспериментальных методов лечения являются рак молочной железы и легких, а в этом году сообщалось об успехах в лечении рака кожи, меланомы и рака поджелудочной железы.



Противораковые вакцины, как и другие виды иммунотерапии, стимулируют иммунную систему находить и убивать раковые клетки. А некоторые новые используют мРНК, которая была разработана для лечения рака, но впервые использовалась для вакцин против COVID-19 .



“Чтобы вакцина работала, она должна научить Т-клетки иммунной системы распознавать рак как опасный”, – говорит доктор Нора Дисис из Института вакцин против рака UW Medicine в Сиэтле. “После обучения Т-клетки могут путешествовать по всему телу, чтобы выследить опасность”.



“Ранние исследования противораковой вакцины зашли в тупик, поскольку рак перехитрил и пережил слабую иммунную систему пациентов”, – отмечает Оля Финн, исследователь вакцин из Медицинской школы Университета Питтсбурга. “Все эти неудачные испытания позволили нам так многому научиться”.



В результате Финн теперь сосредоточена на пациентах с более ранним заболеванием, поскольку экспериментальные вакцины не помогли пациентам с более поздними стадиями. Ее группа планирует провести исследование вакцины у женщин с неинвазивным раком молочной железы низкого риска, называемым протоковой карциномой in situ.



Возможно, впереди появится больше вакцин, предотвращающих рак. Вакцины против гепатита В, разработанные десятилетия назад, предотвращают рак печени, а вакцины против ВПЧ, представленные в 2006 году, предотвращают рак шейки матки.



“Вероятно, вакцины – это следующая большой шаг в стремлении снизить смертность от рака”, – полагает доктор Стив Липкин, медицинский генетик из нью-йоркской Weill Cornell Medicine.



Производители лекарств Moderna и Merck совместно разрабатывают персонализированную мРНК-вакцину для пациентов с меланомой, и в этом году начнется крупное исследование. Вакцины подбираются индивидуально для каждого пациента на основе многочисленных мутаций в его раковой ткани. Вакцина, персонализированная таким образом, может научить иммунную систему охотиться за отпечатком мутации рака и убивать эти клетки.



“По сути, вам нужно делать каждую вакцину с нуля. Если бы это не было персонализировано, вакцину, вероятно, можно было бы делать за копейки, как и вакцину от COVID”, – объясняет доктор Патрик Отт из Института рака Дана-Фарбер в Бостоне.



Вакцины, разрабатываемые в UW Medicine, предназначены для многих пациентов, а не только для одного пациента. В настоящее время проводятся испытания на ранних и поздних стадиях рака молочной железы, рака легких и рака яичников. Некоторые результаты могут появиться уже в следующем году.