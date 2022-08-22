



Вакцинация от оспы обезьян в Израиле: стало известно о побочных эффектах

Больничная касса Маккаби провела опрос относительно побочных эффектов в течение семи дней после получения вакцины от оспы обезьян.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Результат опроса показал, что у 21% респондентов не было никаких побочных эффектов.

74% опрошенных сообщили, что испытывали боль в месте инъекции, 22% рассказали о скованности, 20% - об отеке на месте укола, 7% - о локальном покраснении и отеке и 6% - о зуде.

Относительно общих симптомов, у 62% привитых их вообще не было. 27% респондентов сообщили о слабости и повышенной утомляемости, 11% - о боли в мышцах, 9% - о головных болях, 6% - о диарее, 5% - о тошноте, 4% - о снижении аппетита, а также отеке липомы, 3% - об ознобе и боли в суставах. 1% опрошенных сообщил о кожной сыпи и покраснении глаз.

Касательно продолжительности симптомов, у 3% они прошли в течение 24 часов.

39% респондентов сообщили, что симптомы прошли в течение 2-3 дней, у 19% - в течение 6 дней, у 22% они все еще сохраняются.