



Вакцинация от оспы обезьян: израильтян призывают сделать вторую прививку

Израильтяне, получившие первую дозу вакцины против обезьяньей оспы, теперь могут получить вторую прививку.



Об этом сообщает Times of Israel.



Вакцинация от обезьяньей оспы предполагает, что пациент получит две прививки с интервалом в несколько недель. Но когда Израиль получил первую партию прививок этим летом, запасы были ограничены, и тем, кто имел право на вакцинацию, был сделан всего один укол.



Теперь министерство здравоохранения разрешает и просит всех, кто получил первую прививку, теперь сделать вторую. В заявлении министерство "призывает" всех, кто получил первую дозу более четырех недель назад, сделать еще одну прививку.