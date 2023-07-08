



В Японии зафиксирована первая в мире смерть от вируса Оз

В Японии подтвердили первую в мире смерть от вируса Оз. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Японии.



Речь женщине, умершей от миокардита (воспаление мышцы сердца) в префектуре Ибараки еще в начале лета 2022 года. Однако только сейчас японский Минздрав подтвердил, что у нее диагностировали инфекцию, вызванную вирусом Оз.



“Это первый зарегистрированный случай начала заболевания или смерти среди людей, зараженных вирусом Оз. Министерство продолжит сбор информации и проведение опросов и исследований по этому вирусу и примет соответствующие меры”, – говорится в сообщении.



NHK и Kyodo уточняют, что летом 2022 года женщина обратилась в медицинское учреждение из-за лихорадки и усталости.



У нее диагностировали пневмонию, но после того, как ее состояние ухудшилось, ее госпитализировали, а в верхней части правого бедра обнаружили набухшего клеща. Через 26 дней после госпитализации она умерла.