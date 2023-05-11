



В Великобритании впервые родился ребенок из ДНК трех человек

В Великобритании родился ребенок, чья ДНК происходит от двух родителей и примерно на 0,1% - от женщины-донора. Целью новаторской методики является предотвращение рождения детей с разрушительными митохондриальными заболеваниями.



Об этом сообщает BBC.



Митохондриальные болезни неизлечимы и могут привести к смерти через несколько дней или даже часов после рождения. Некоторые семьи потеряли много детей, и этот метод рассматривается как единственный для них вариант иметь собственного здорового ребенка.



Митохондрии – это крошечные отсеки в почти каждой клетке организма, которые превращают пищу в пригодную для использования энергию. Дефектные митохондрии не могут обеспечить организм энергией и приводят к повреждению мозга, истощению мышц, сердечной недостаточности и слепоте.



Они передаются только по материнской линии. Следовательно, лечение митохондриальным донорством – это модифицированная форма ЭКО, использующая митохондрии из здоровой донорской яйцеклетки.



Однако митохондрии имеют собственную генетическую информацию или ДНК. Это означает, что технически дети, появляющиеся с помощью этой технологии, наследуют ДНК от своих родителей и немного от донора. Это постоянное изменение, которое будет передаваться из поколения в поколение.



Эту методику впервые применили в Ньюкасле, а в 2015 году в Великобритании приняли законы, разрешающие создавать таких детей.



Первые попытки ученых, пытавшихся применить технику трех родителей, начались в 1990-х годах. Однако у некоторых детей развились психические расстройства, поэтому технику запретили. Впрочем, считается, что проблема возникала у детей, имеющих митохондрии от двух разных источников, а не от одного.

