



В Великобритании провели первую трансплантацию матки



В Великобритании хирурги провели первую трансплантацию матки женщине, это позволит бесплодным женщинам иметь детей. Об этом сообщает The Guardian.



По словам врачей, обе были "на седьмом небе" после успешной двойной операции, которая позволит младшей сестре иметь детей. Она планирует родить двух малышей с помощью ЭКО.



Известно, что 34-летняя женщина родилась с синдромом Майера-Рокитанского-Кастера-Хаузера (MRKH), редким нарушением развития, в результате которого девочки появляются на свет с недоразвитым влагалищем и с недоразвитой или полностью отсутствующей маткой. Теперь она получила донорскую матку от своей 40-летней сестры, которая уже имеем двух собственных детей.



Отмечается, что операция по пересадке прошла в Оксфордском центре трансплантации и длилась 9 часов 20 минут. Только через десять дней после успешной операции британка смогла покинуть больницу.



Перед тем, как получить матку своей сестры, женщина прошла циклы стимуляции овуляции для получения яйцеклеток, оплодотворенных спермой ее мужа для создания эмбрионов. Пять эмбрионов достигли стадии бластоцисты, а это значит, что у женщины есть хорошие шансы родить детей с помощью ЭКО.



Теперь женщине необходимо будет принимать иммунодепрессанты на протяжении всей будущей беременности, чтобы предотвратить отторжение донорского органа.



Что касается старшей сестры, то операция, в которой участвовало более 30 сотрудников, началась с удаления матки старшей сестры, занявшей восемь часов 12 минут. За час до удаления матки хирурги начали оперировать младшую сестру.



