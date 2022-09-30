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В Уганде зафиксирована вспышка лихорадки Эбола
30.09.2022 13:48 Алина Груднева

В Уганде зафиксирована вспышка лихорадки Эбола

В Уганде зафиксирована вспышка смертоносной лихорадки Эбола.

 
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны и Всемирной организации здравоохранения.
 
Всего зарегистрировано 50 случаев и 24 случая смерти.
 
Вспышка началась в районе Мубенде, но случаи заболевания были выявлены и в соседних районах. 
 
Инкубационный период лихорадки Эбола составляет до 21 дня. Заболевание может сопровождаться головными болями, утомляемостью, мышечными болями, рвотой, диареей, болями в животе или необъяснимым кровотечением.

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