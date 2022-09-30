



В Уганде зафиксирована вспышка лихорадки Эбола

В Уганде зафиксирована вспышка смертоносной лихорадки Эбола.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны и Всемирной организации здравоохранения.

Всего зарегистрировано 50 случаев и 24 случая смерти.

Вспышка началась в районе Мубенде, но случаи заболевания были выявлены и в соседних районах.

Инкубационный период лихорадки Эбола составляет до 21 дня. Заболевание может сопровождаться головными болями, утомляемостью, мышечными болями, рвотой, диареей, болями в животе или необъяснимым кровотечением.