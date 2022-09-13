



В Тель-Авиве стартовала 72 сессия европейского регионального комитета ВОЗ

На сессии европейского регионального комитета ВОЗ украинская делегация подняла вопрос обеспечения лекарствами жителей временно оккупированных территорий.



В городе Тель-Авив (Израиль) началась 72 сессия европейского регионального комитета ВОЗ.



Украинскую делегацию представили: народный депутат Михаил Радуцкий, как глава Комитета по вопросам здоровья нации, первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская и нардеп Вадим Струневич.



Одна из тем обсуждения сессии регионального комитета – помощь системе здравоохранения Украины во время военных действий.



Украина снова призвала лишить Россию права принимать у себя европейский офис ВОЗ по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний.



"Мы в очередной раз призвали международные организации применить максимум своего влияния, чтобы более миллиона украинцев имели доступ к самому необходимому", - сообщил Радуцкий.