



В течение 70 дней: 20 малышей в Иерусалиме умерли во сне



Врач из больницы Шаарей Цедек рассказал, что к ним привезли по меньшей мере восемь тел малышей, умерших во сне, и что "на первый взгляд, это высокая цифра". Также в Хадасса Ха Ха Цофим говорят о большом количестве случаев. Однако эксперты пока не могут дать внятных объяснений.



Тревожные данные о младенческой смертности в Иерусалиме: за последние два месяца было зафиксировано не менее 20 случаев смерти младенцев, умерших во сне. Эти данные получены из "Хадассы" и "Шаарей Цедек" и не включают больницы в восточной части города.



На этой неделе доктор Гиора Вайзер, директор отделения педиатрической неотложной медицины в Шаарей Цедек, сообщил mynet и Едиот Йерушалаим: "На первый взгляд, это высокая цифра. С другой стороны, мы должны помнить, что в это время года (зимний сезон) мы знаем случаи смерти в колыбели и смерти младенцев в целом".



Однако следует отметить, что некоторые из младенцев, о которых идет речь, были в возрасте около двух лет, поэтому случай смерти в колыбели полностью исключен. Высокопоставленный медицинский чиновник в Иерусалиме хочет добавить: "В течение последнего года я обращаю внимание на случаи остановки сердца у младенцев, что очень характерно для зимы, хотя несколько случаев было и летом. Я не знаю, как это объяснить".



Еще в середине января в mynet было опубликовано сообщение о том, что в течение нескольких недель умерли четыре младенца. Тогда медицинские чиновники отнеслись к этой ситуации как к исключению. Но теперь выясняется, что даже со второй половины января и до прошлой недели было гораздо больше случаев, когда малыши умирали во сне.



"Правда, в последнее время было довольно много случаев смерти младенцев", - говорит нам доктор Вайзер на этой неделе. "Однако эти случаи происходят в это время года, и я имею в виду зиму. Вопрос в том, какова причина смерти? Мы не можем определить это без вскрытия, а оно обычно не проводится".



50% случаев смерти в колыбели происходят в основном зимой - иногда из-за перегрева или блокирования дыхательных путей и/или повторного вдыхания выдыхаемого воздуха, вызванного одеялом или такими положениями, как сон на спине. Однако, как уже упоминалось, медицинские чиновники в городе стараются не утверждать, что это "смерть в колыбели", из-за сложности, необходимой для такого рода определения. Старший сотрудник "Маген Давид Адом" объяснил, что "смерть в колыбели - это неожиданный и необъяснимый случай у малышей в возрасте до одного года. Однако младенцы в таком возрасте не "живут" достаточно долго, чтобы определить, есть ли у них серьезные заболевания или нет".

