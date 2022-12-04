Новости » Здоровье
В таблетках для похудения обнаружили экстази, минздрав выпустил предупреждение
04.12.2022 11:24 Аркадий Бочаровский

В таблетках для похудения обнаружили экстази, минздрав выпустил предупреждение


Министерство здравоохранения  Израиля выпустило предупреждение для населения против употребления таблеток для похудения, которые содержат опасные вещества и продаются незаконно. 

Это произошло после того, как мужчина, употребивший эти таблетки, был госпитализирован с болями в груди, сердечными симптомами и желудочно-кишечными симптомами. 

Согласно заявлению минздрава, следует избегать таблеток Top Plos Slim, M Ncex и New Diet, которые при лабораторном исследовании были признаны содержащими экстази и другие запрещенные вещества. 

Это уже второй случай в этом году, когда Министерство здравоохранения выпускает предупреждение о таблетках для похудения, содержащих опасные вещества, употребление которых привело к госпитализации человека.



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы