



В таблетках для похудения обнаружили экстази, минздрав выпустил предупреждение



Министерство здравоохранения Израиля выпустило предупреждение для населения против употребления таблеток для похудения, которые содержат опасные вещества и продаются незаконно.



Это произошло после того, как мужчина, употребивший эти таблетки, был госпитализирован с болями в груди, сердечными симптомами и желудочно-кишечными симптомами.



Согласно заявлению минздрава, следует избегать таблеток Top Plos Slim, M Ncex и New Diet, которые при лабораторном исследовании были признаны содержащими экстази и другие запрещенные вещества.



Это уже второй случай в этом году, когда Министерство здравоохранения выпускает предупреждение о таблетках для похудения, содержащих опасные вещества, употребление которых привело к госпитализации человека.







