



В США возвращается необходимость в масках из-за тройной угрозы

В США дискутируют о необходимости возвращения правил о ношении масок на фоне тройной угрозы со стороны COVID-19, гриппа и респираторно-синцитиального вируса.

Об этом сообщает CNN.

На фоне тройной угрозы, особенно в праздничный период, представители здравоохранения призывают людей принять меры предосторожности, чтобы защитить себя: сделать прививку, часто мыть руки и носить маску. Особенно, это рекомендуется делать людям из группы риска.

"Идея о том, что во время таких вирусных вспышек люди, подвергающиеся риску, должны носить маски и быть более осторожными, кажется вполне разумной — и я добавлю к этому, особенно в этой части страны, что мы должны быть терпимыми и поддерживать людей, которые это делают, потому что у них есть на то причина", — сказал профессор отделения инфекционных заболеваний Медицинского центра Университета Вандербильта доктор Уильям Шаффнер.

По состоянию на 8 декабря, около 5,66% округов США имели высокий уровень заболеваемости, в том числе Аризона, Вайоминг, Орегон и Дакоте. Лос-Анджелес пока не достиг всех показателей, которые привели бы к обязательному ношению маски.

В округе зарегистрировано 258 новых случаев COVID-19 на 100 000 человек и 14,8 госпитализаций на 100 000. Заполняемость больниц - 6,9%.