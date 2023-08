В США редкие плотоядные бактерии стали причиной смерти 8 человек

Пять человек в Тампе, штат Флорида, умерли из-за редкой плотоядной бактерии, которая стала недавней причиной смерти еще трех человек в Коннектикуте и Нью-Йорке.



По данным Департамента общественного здравоохранения Флориды, бактерии Vibrio vulnificus, которые можно найти в сырых или не полностью готовых морепродуктах, соленой и слабосоленой воде, привели к смерти 26 случаев по всему штату. Бактерии также привели к смертельным случаям в Нью-Йорке и Коннектикуте. Один из пациентов сообщил, что ел сырых устриц в ресторане за пределами штата, а двое других – о контакте с водой в проливе Лонг-Айленд.



Технически не совсем верно называть Vibrio vulnifus “плотоядными бактериями”, потому что они убивают, а не поедают ткани. Бактерии не могут проникнуть через неповрежденную кожу. Если бактерия попадает в организм через порез или рану, это может вызвать некротизирующий фасциит, при котором отмирает плоть вокруг места заражения. Инфицированным может потребоваться интенсивная терапия или ампутация конечностей, примерно 1 из 5 инфицированных погибает в течение одного-двух после заражения.



По данным CDC, в США около 80 000 человек ежегодно заражаются вибрионами, и около 100 человек ежегодно умирают от этой инфекции. Исследования показали, что из-за изменения климата и потепления океанских вод Vibrio vulnificus мигрирует на север. С 1988 по 2018 год количество заражений в США увеличилось в восемь раз, поскольку изменение климата привело к нагреванию прибрежных вод, в которых живут бактерии. По словам исследователей, бактерии и инфекции распространяются на север вдоль восточного побережья со скоростью около 48 км в год.



Департамент здравоохранения Флориды рекомендует не погружаться в теплую слабосоленую воду тем, у кого есть свежие порезы или царапины, потому что бактерии могут попасть в организм через них и вызвать инфекцию. Особенно подвержены риску люди с ослабленным иммунитетом, например, с хроническими заболеваниями печени, почек или ослабленной иммунной системой. По словам представителей здравоохранения Флориды, им необходимо надевать специальную защиту для ног, чтобы предотвратить порезы и травмы, вызванные камнями и ракушками на пляже.



Также рекомендуется избегать употребления сырых или недоваренных морепродуктов, особенно устриц.







REPORT: Outbreak Alert: 'Flesh-Eating Bacteria' Claims 5 Lives in Florida; 26 Cases of Vibrio Vulnificus Detected This Year



According to officials, at least 26 individuals in Florida have already been infected by Vibrio vulnificus, a bacteria often referred to as "flesh-eating… pic.twitter.com/SyA4KHXJJh