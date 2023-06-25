



В США ребенок родился здоровым после внутриутробной операции на головном мозге

Впервые в истории была проведена операция на головном мозге плода, пока он находился в утробе матери, и эта процедура была задокументирована в недавнем исследовании, опубликованном в четверг, 22 июня, в рецензируемом журнале Stroke. В статье задокументирован процесс, который врачи предприняли для восстановления деформированного кровеносного сосуда в мозгу плода. Процедура была сделана во время беременности женщины на сроке 34 недели.



Девочка родилась в марте, и ей не понадобились никакие лекарства или лечение с тех пор, как ее выписали, в результате “первой в своем роде процедуры”. Испытание было проведено для того, чтобы найти новый метод лечения аномалии развития вены Галена VOGM – тип редкой аномалии кровеносных сосудов в головном мозге, где “деформированные артерии в мозгу соединяются прямо с венами”.



При отсутствии лечения VOGM может вызвать прилив крови к сердцу и легким, что заставляет сердце работать усерднее, чтобы доставить кровь к остальным частям тела. Это увеличивает поток кровяного давления, который может вызвать сердечную недостаточность и высокое давление в артериях легких.



Такие операции обычно проводили после родов, но не могли устранить уже начавшуюся сердечную недостаточность, что побудило медицинских работников провести операцию до рождения ребенка.



Врачи заявили, что нет никаких негативных последствий для мозга ребенка и лечение ему не требуется.