



В США операции по похудению набирают популярность среди детей и подростков

В Соединенных Штатах Америки миллионы детей и подростков живут с ожирением, из-за чего операции по похудению становятся все более распространенными в качестве метода лечения. Об этом пишет CNN со ссылкой на американскую медицинскую ассоциацию педиатров.



Количество проведенных на людях от 10 до 19 лет бариатрических (метаболических) операций растет с 2016 года. С 2020 по 2021 год их количество увеличилось на 19%.



Бариатрические операции изменяют желудок и кишечник, чтобы они правильно усваивали пищу, что влияет на аппетит человека и чувство сытости.



Детское ожирение, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, является серьезной проблемой для США. Приблизительно каждый пятый ребенок или подросток имеют это заболевание.