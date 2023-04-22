



В США одобрили назальный спрей Pfizer от мигрени

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило быстродействующий назальный спрей Pfizer для лечения мигрени. Pfizer ожидает, что препарат под названием "Завзпрет" появится в аптеках к июлю 2023 года.



"Одобрение FDA назального спрея "Завзпрет" знаменует собой значительный прорыв для людей с мигренью, которые нуждаются в избавлении от боли и предпочитают альтернативные варианты пероральным лекарствам", — заявила коммерческий директор Pfizer и президент глобального биофармацевтического бизнеса Анджела Хванг.



"Завзпрет подчеркивает стремление Pfizer предоставить дополнительный вариант лечения, чтобы помочь людям, страдающим мигренью, избавиться от боли и вернуться к своей повседневной жизни. Pfizer продолжит развивать свою франшизу от мигрени для дальнейшей поддержки миллиардов людей во всем мире, пострадавших от этого изматывающего заболевания".



Заключительный этап исследования показал, что у некоторых пациентов средство может облегчить боль при мигрени всего за 15 минут.



В качестве назального спрея с быстрым всасыванием лекарств ZAVZPRET предлагает альтернативный вариант лечения для людей, которые нуждаются в обезболивании или не могут принимать пероральные лекарства из-за тошноты или рвоты, чтобы они могли быстро вернуться к нормальной жизни.



Лечение было протестировано на 1405 добровольцах, половина из которых получила разовую дозу лекарства, а остальным участникам было введено плацебо.



Обнаружено, что спрей значительно уменьшает боль при мигрени при оценке через два часа после появления симптомов, которые в дополнение к сильным головным болям часто могут включать тошноту и чувствительность к свету или шуму.