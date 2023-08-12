



В США одобрена терапия при раке крови от Johnson & Johnson

Компания Johnson & Johnson в четверг сообщила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило ее терапию для пациентов с трудноизлечимым типом рака крови. Об этом сообщает Reuters.



Компания Johnson & Johnson разработала терапию на основе антител для пациентов с трудноизлечимым типом рака крови. По ее сообщению, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило ее препарат. Этот препарат Talvey относится к классу препаратов под названием биспецифические антитела, предназначенные для объединения раковой клетки и иммунной клетки, чтобы иммунная система организма могла убить рак.



Препарат Talvey был одобрен для еженедельных или двухнедельных инъекций под кожу для лечения пациентов с рецидивами множественной миеломы, прошедших по меньшей мере четыре предварительные линии лечения. Препарат будет продаваться по цене 45 000 долларов в месяц, но цена может изменяться в зависимости от тяжести пациента, назначенного дозирования и продолжительности лечения.



По оценкам J&J, цена терапии будет составлять от 270 000 дол. до 360 000 дол. при средней продолжительности от шести до восьми месяцев. Компания рассчитывает сделать терапию доступной для пациентов в течение трех недель.



Talvey является первым в своем роде препаратом, направленным на GPRC5D белок, который в основном присутствует в раковых плазматических клетках. Рак начинается в костном мозге и нарушает выработку нормальных клеток крови.



"Хотя возможности лечения значительно расширились за последние годы, болезнь остается неизлечимой, и поэтому пациенты нуждаются в новых методах лечения", - сказал Майкл Андреини, генеральный директор некоммерческого Фонда исследования множественной миеломы.

