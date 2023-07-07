



В США одобрен препарат для замедления прогрессирования болезни Альцгеймера

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило препарат Leqembi, разработанный компаниями Eisai (4523.T) и Biogen (BIIB.O), который позволят замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера.



Соответствующее революционное решение FDA знаменует собой новую веху в борьбе со смертельным заболеванием.



Согласно результатам испытаний, лечение этим препаратом замедляет прогрессирование мозговой атрофии на 27% у пациентов на самых ранних стадиях.



"Мы считаем, что это триумф для тех, кто страдает от болезни Альцгеймера, после стольких лет напряженной работы", - сказал в интервью исполнительный директор Eisai в США Иван Ченг.



Leqembi получил одобрение от FDA в январе по ускоренной процедуре на основании его способности удалять отложения белка бета-амилоида из мозга пациентов.



Однако план медицинского страхования Medicare в США для людей в возрасте 65 лет и старше ограничивал охват только пациентами, участвующими в клинических испытаниях. Согласно новому решению, охват будет увеличен. Препарат вводится внутривенно.