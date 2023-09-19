



В России почти закончилось популярное средство от инфаркта

Во многих российских аптеках почти закончилось оригинальное лекарственное средство микардис, назначаемое при артериальной гипертензии для исключения риска инфаркта.



Как сообщают "Ведомости", микардиса уже нет в наличии в аптеках Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Волгограда, а также Саратова.



Кроме этого, дефицит этого лекарства подтвердили в региональной сети "Аптека 25" и федеральной "Ригле". В партнерских аптеках маркетплейса "Здравсити" число упаковок препарата микардис снижается с августа, сообщил гендиректор Борис Попов.



Отметим, что производитель микардиса - немецкая компания Boehringer Ingelheim. По информации Росздравнадзора, еще в июле 2022 года компания уведомила, что прекращает ввоз в РФ микардиса и микардиса-плюс.