



В порядке исключения: двум роженицам разрешили кесарево "по-французски"

Министерство здравоохранения в порядке исключения разрешило двум роженицам провести так называемое французское кесарево сечение (нитуах кейсари царфати) в порядке исключения.



Процедуру разрешили провести в больнице в Нацерет.



Решение было принято после того, как около 200 женщин пригрозили подать петицию в БАГАЦ против решения минздрава о приостановке принятия родов таким путем.



В министерстве пообещали рассмотреть на следующей неделе вопрос о разрешении операции для большего количества рожениц, при условии получения полного объяснения всех возможных осложнений.



Отметим, что минздрав распорядился прекратить проведение популярного французского кесарева сечения 7 января до нового распоряжения. Эта методика отличается от обычного кесарева тем, что разрез делается не по центру живота, а по бокам, в результате чего шрамы получаются менее заметными.



Распоряжение объяснили опасениями в том, что "французское кесарево сечение" сопровождается большим числом осложнений, чем традиционная процедура.