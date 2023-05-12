



В Португалии готовят запрет на курение. Табак станет дефицитом

В Португалии хотят запретить курение в большинстве мест и ограничить продажу табака.



Закон о распространении запрета курения на открытые площадки, включая крытые террасы, и об ограничении продажи табака, надеясь вырастить поколение, свободное от табака, к 2040 году, представило в четверг, 11 мая, правительство Португалии, сообщает Reuters.



"С этой поправкой мы начнем сегодня защищать взрослых завтра", - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Мануэль Писарро, отвергнув критику со стороны некоторых бизнес-групп, которые назвали меры слишком жесткими и дискриминационными.



В случае одобрения парламентом, где правящие социалисты имеют большинство, курение рядом с общественными зданиями, такими как школы, университеты, больницы или спортивные объекты, за пределами ресторанов, баров и кафе будет запрещено с 23 октября.



Ресторанам, барам и ночным клубам, в которых есть специальные места для курения с адекватной изоляцией, будет разрешено поддерживать их до 2030 года.



С 2025 года только лицензированные табачные магазины и магазины в аэропортах смогут продавать сигареты и другие табачные изделия, а это означает, что торговые автоматы, бары, рестораны и заправочные станции больше не смогут их продавать.



В соответствии с директивой Европейского Союза, Португалия также вносит изменения в закон, чтобы приравнять нагретые табачные изделия к обычному табаку. Продажа ароматизированного нагретого табака будет запрещена.



К слову, пачка сигарет в Португалии стоит около 5 евро – это одни из самых низких цен в Западной Европе. По данным правительства, около двух третей смертей среди курильщиков связаны с употреблением табака, а курильщики живут в среднем на 10 лет меньше, чем те, кто не курит, пишет УНН. По оценкам, в 2019 году около 13 500 человек умерло от табака в Португалии, население которой составляет около 10 миллионов человек.