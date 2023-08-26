



В Польше зафиксирована вспышка смертельной инфекции

В польском Жешуве, который является центром поставок оружия в Украину, обнаружили редкую и опасную болезнь - "легионеллез". Спецслужбы устанавливают, не является ли распространение инфекции диверсией, сообщает Bloomberg.



Отмечается, что болезнь уже унесла жизни 7 человек, еще 113 госпитализированы. Местные власти проводят тесты и ожидают выяснения источника вспышки к понедельнику. Люди заражались через загрязненную воду в системе водоснабжения, власти держат ситуацию под контролем.



Жешув находится примерно в 100 километрах от границы с Украиной. С начала полномасштабного вторжения РФ город стал ключевым перевалочным пунктом для гуманитарной помощи и военных поставок. Здесь расквартированы американские солдаты, а также установлены системы ПВО Patriot. Он также является транзитным пунктом для многих официальных лиц, направляющихся в Киев.



Расследование направлено на выявление возможных внешних действий, которые могли привести к вспышке.



Легионеллез — это вид пневмонии, который, как утверждает Всемирная организация здравоохранения, в среднем приводит к смерти в 5-10% случаев. Люди могут заразиться воздушно-капельным путем, а также при купании в зараженных легионеллой водоемах или употребляя зараженную воду.



