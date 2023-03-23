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В Подмосковье у пациентов подозревают сибирскую язву
23.03.2023 13:03 Алина Груднева

В Подмосковье у пациентов подозревают сибирскую язву

В Подмосковье поступили два пациентов с подозрением на сибирскую язву.

По данным Минздрава Московской области, оба они были доставлены в больницу бригадой скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер.

Уточняется, что оба пациента помещены в мельцеровский изолированный бокс для исключения любого контакта с ними. Проведен полный комплекс медисследований, анализы направлены в лабораторию. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

По данным ведомства, предварительные результаты анализов не выявили сибирскую язву.
 

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