



В Подмосковье у пациентов подозревают сибирскую язву

В Подмосковье поступили два пациентов с подозрением на сибирскую язву.



По данным Минздрава Московской области, оба они были доставлены в больницу бригадой скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер.



Уточняется, что оба пациента помещены в мельцеровский изолированный бокс для исключения любого контакта с ними. Проведен полный комплекс медисследований, анализы направлены в лабораторию. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



По данным ведомства, предварительные результаты анализов не выявили сибирскую язву.

