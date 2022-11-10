



В Норвегии ждут новую вспышку штамма Omicron

В Норвегии в январе-феврале ожидают новую вспышку заболеваемости штаммом Omicron BF.7.

По данным NRK, распространение этого варианта в стране зафиксировал Институт общественного здоровья Норвегии (FHI).

По словам ученых, на фоне возможности вспышки Omicron также ожидается рост заболеваемости гриппом, РСВ-инфекцией и коклюшем.

"Нагрузка на больницы, в том числе детские отделения, может быть большой. Если всплеск нескольких заболеваний начнется примерно одновременно, нагрузка может быть очень большой", - считают эксперты.