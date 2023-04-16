



В Нидерландах разрешат эвтаназию для неизлечимо больных малышей

Правительство Нидерландов согласилось изменить закон об эвтаназии, чтобы впервые охватить неизлечимо больных детей в возрасте от 1 до 12 лет, пишет NL Times .



Министр здравоохранения Эрнст Койперс ожидает, что решение будет реализовано в течение года. Новые рекомендации, вероятно, будут применяться только к 5—10 детям в год, для которых “прекращение жизни является единственным жизнеспособным способом прекратить безнадежные и невыносимые страдания”.



Речь идет о детях, болезни которых настолько тяжелы, что смерть неизбежна и ожидается в ближайшее время. После прекращения жизни наблюдательный комитет и прокуратура проверят, провели ли процедуру с должным вниманием.



Закон об эвтаназии уже позволяет взрослым и детям от 12 лет прекратить жизнь, если они невыносимо и безнадежно страдают. Закон считает их способными понять свое состояние и серьезность своего решения.



Но в Нидерландах пока нет никаких официальных правил, чтобы избавить тяжелобольных и неизлечимо больных детей в возрасте от 1 до 12 лет от страданий. Исследование, проведенное в 2019 году, показало большую потребность в возможности прекращения жизни детей этой возрастной группы, страдающих “безнадежно и невыносимо”. В исследовании родители описывали, что у них не было выбора, в то время как их дети часами кричали в агонии или страдали почти непрерывными нападениями.

