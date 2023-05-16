



В Нацерете появится аппарат МРТ: Французская больница получила разрешение

Директор Французской больницы в Нацерете профессор Найл Элиас на этой неделе получил разрешение Министерства здравоохранения на покупку и установку аппарата МРТ. Одобрение было получено после долгих обсуждений в Министерстве здравоохранения и в соответствии с рекомендациями профессионалов и после напряженной работы персонала больницы.



Профессор Ниэль Элиас, директор больницы: "Я хотел бы поблагодарить Министерство здравоохранения, генерального директора г-на Моше Бар Симан Това и команду профессионалов за одобрение. Я не сомневаюсь, что это очень важная новость для жителей севера. Приобретение аппарата и его эксплуатация позволит повысить уровень медицины здесь, на севере, и является значительным шагом в сокращении разрыва в медицинском обслуживании между центром и периферией. Будем работать над мобилизацией ресурсов, чтобы как можно скорее добиться успеха и приобрести аппарат".

