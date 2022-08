В мире выросло число смертей от COVID - ВОЗ

Число зарегистрированных смертей от коронавируса в мире за прошедшие четыре недели выросло на 35%. Только за последнюю неделю 15 000 человек умерли от COVID.



Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.



"Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней", - говорится в заявлении главы ВОЗ.





"On #COVID19, over the past four weeks, reported deaths globally have increased by 35%. Just in the past week, 15,000 people around the world lost their lives to COVID-19. This is completely unacceptable, when we have all the tools to prevent infections and save lives"-@DrTedros