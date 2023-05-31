



В мире насчитывается 1,1 миллиарда курильщиков – отчет

С 2020 года количество израильских курильщиков не уменьшилось с 20% тех, кто старше 15 лет. Но зафиксировано значительное увеличение числа подростков и даже детей младшего возраста, которые курят электронные сигареты.в Израиле курят 27,3% мужчин и 12,6% женщин. Об этом объявила Израильская онкологическая ассоциация ICA накануне Всемирного дня отказа от курения, который отмечается ежегодно 31 мая.



Во всем мире насчитывается 1,1 миллиарда курильщиков, что приводит к более чем семи миллионам смертей в год. Это превышает число жертв пандемии COVID-19 с 2020 года. Восемь миллионов человек в год будут умирать от болезней, связанных с употреблением табака в 2030 году.

Среди арабских стран самые высокие показатели курения зафиксированы в Ливии и Иордании (80%), а также в Саудовской Аравии (71%). Самый высокий уровень курения среди мужчин был в Египте (61%), Иордании (56,9%-54,3%) и Палестинской автономии (53%), среди женщин самый высокий уровень был в Йемене (28%).



Почти каждый час один израильтянин умирает в результате заболеваний, вызванных активным или пассивным курением, которые вызывают рак, болезни сердца, инсульт, диабет и хроническую обструктивную болезнь легких (эмфизему и хронический бронхит). Курение также увеличивает риск заболеваний глаз, проблем с иммунной системой и ревматоидного артрита. Курение также является известной причиной импотенции у мужчин и проблем с фертильностью у женщин.



Курение является причиной около 20% всех смертей от рака, и каждый год в Израиле от курения умирает около 8000 человек, сообщает ICA.



Новое исследование, опубликованное в журнале Chest, показало, что длительное использование электронных сигарет вредит здоровью сердца и легких. В нем приняли участие 395 участников с разным статусом, курильщики только электронных сигарет (в среднем более четырех лет, средний возраст 27,4 года), только регулярно курящие сигареты (в среднем старше 21 года, средний возраст 42,8 года) и контрольная группа некурящих со средним возрастом 30,8 лет.



Им было предложено провести 15-минутный тест на курение. Пользователи электронных сигарет вдыхали девять затяжек, а курильщики обычных сигарет – 14. До и сразу после теста у участников измеряли артериальное давление, частоту сердечных сокращений, воздушный поток и физиологические функции, а также проводили тест с физической нагрузкой с использованием беговой дорожки. После теста, по сравнению с группой некурящих, у курильщиков сигарет отмечалось повышение систолического артериального давления примерно на 6 мм рт., что приводит к ухудшению воздушного потока и снижению физической подготовленности в тесте на беговой дорожке. Значения, наблюдаемые среди курильщиков электронных сигарет, были такими же. Исследователи отметили, что наблюдаемые изменения сердечно-легочной функции, вероятно, зависели не только от никотина в этих электронных сигаретах, но и от многих химических веществ, содержащихся в этих продуктах.



Другое новое исследование из Калифорнии показало, что электронные сигареты повреждают ДНК в эпителиальных клетках, выстилающих полость рта, как и обычные сигареты. Повреждение ДНК вызывает широкий спектр связанных с табаком заболеваний, включая рак. Также было обнаружено, что курильщики электронных сигарет, которые, как правило, использовали жидкость со сладким вкусом, имели самый высокий уровень повреждения ДНК, за ними следуют те, кто использовал жидкость со вкусом мяты и жидкость со вкусом фруктов.



“Существует ошибочное мнение, что электронные сигареты безвредны или наносят меньший вред”, – пишут ученые, но наше исследование предоставляет убедительные доказательства против этого мнения. “Они не только не безопасны, но и повреждают ДНК, как и обычные сигареты”.



Также существует связь между курением и снижением когнитивных функций в пожилом возрасте. Были просканированы данные 136 000 участников из 32 штатов США в возрасте 45 лет и старше из последующего исследования поведенческих факторов риска, проведенного в 2019 году, и оценен статус курения участников. Около 10% участников страдали субъективным снижением когнитивных функций. У курильщиков субъективное снижение когнитивных функций было в 2,12 раза выше по сравнению с людьми, которые никогда не курили. У тех, кто недавно бросил курить, риск был на 55% выше, а у тех, кто бросил курить в далеком прошлом, а риск субъективного снижения когнитивных функций был на 35% выше по сравнению с людьми, которые никогда не курили.