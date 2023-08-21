



В Минздраве разработали план по борьбе с электронными сигаретами

Министерство здравоохранения рекомендует запретить продажу электронных сигарет со вкусом фруктов, сладостей или специй и планирует снизить процент курящего населения с нынешних 20% до 5% к 2035 году. В рамках плана министерство предлагает повысить возраст, с которого разрешено курение, с 18 до 21 года, а также запретить продажу одноразовых электронных сигарет.



Также будет ограничен объем заправок, которые могут быть проданы, импортированы или проданы, а Министерство здравоохранения получит полномочия для обеспечения соблюдения запрета на интернет-рекламу и ограничения концентрации никотина в электронных сигаретах.



Кроме этого, запретят большинство нетабачных вкусов электронных сигарет. Ожидается, что этот шаг может сократить число молодых людей, курящих электронные сигареты, на 70%.



Продажа курительных и табачных изделий будет ограничена только специальными магазинами, а налог на электронные сигареты будет повышен до уровня других табачных изделий. Также будут добавлены графические предупреждения ко всем курительным и табачным изделиям.

