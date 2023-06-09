



В Китае ученые прогнозируют волны коронавируса каждые шесть месяцев

В Китае масштабные волны заражения коронавирусом (COVID-19) прогнозируют на каждые шесть месяцев. Постоянные циклы заражения могут спровоцировать появление новых вариантов, более опасных для человечества.



Об этом заявил эпидемиолог из Института показателей и оценки здоровья при университете Вашингтона в Сиэтле Али Макдад, комментируя последние всплески коронавируса в КНР. Его цитирует журнал Nature Communications, сообщает УНИАН.



По его словам, к такой ситуации частично приведет ослабление ограничений по коронавирусу (правительство Китая официально отменило все меры по контролю COVID-19 в декабре 2022 года).



"К сожалению, новая реальность с этим вирусом [заключается в том, что] у нас будут повторные инфекции... Существуют опасения, что этот вирус создаст новый вариант, который сможет конкурировать с нынешними и станет более серьезным", - говорит он.



Эпидемиолог указал, что нынешний всплеск COVID-19 объясняется циркуляцией в обществе высокоинфекционного субварианта штамма Omicron под названием XBB.1.5. Он был впервые обнаружен в Индии в августе прошлого года.



По словам китайского специалиста по респираторным вирусам Наншана Чжуна, к концу текущего июня каждую неделю коронавирусом могут болеть до 65 миллионов человек.



Фактически, это только первая крупная волна повторного заражения с момента прошлой вспышки в декабре. В дальнейшем ситуация может быть хуже, ведь, несмотря на 90%-й уровень вакцинации среди населения, иммунитет людей ослабевает. К примеру, в декабре коронавирусом заболели по меньшей мере 85% населения, говорит Чжун.



К тому же штамм XBB опасен тем, что способен игнорировать защиту от предыдущих вакцин и антитела, которые приобрел человек от прошлого опыта заражения коронавирусом.



Как отметил Мокдад, несмотря на то, что прошлые вспышки этого штамма не вызвали большой статистики жертв и госпитализаций, давление на систему здравоохранения будет колоссальным.



По его мнению, эхо вспышек штамма XBB будет ощущаться и среди других уголков мира. В частности, в Сингапуре и США.



По словам Чжуна, ученые Китая уже работают над созданием более совершенных вакцин для защиты от XBB. Несмотря на прогнозируемую "легкость" вируса, он все еще крайне опасен для категорий населения, имеющих проблемы со здоровьем, а также для людей в возрасте.



