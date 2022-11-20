



В Китае - первая смерть от COVID за полгода

Китай объявил о первой смерти от COVID-19 почти за шесть месяцев.

Это произошло на фоне введения жестких мер для борьбы с коронавирусом.

В Пекине скончался зараженный впервые с мая. Им оказался 87-летний пациент. Таким образом, общее число умерших от коронавируса в стране достигло 5227 человек.

По данным властей, за предыдущие сутки было выявлено 24 215 новых случаев заражения.

В Китае более 92% населения получили хотя бы одну дозу. Среди пожилых людей, особенно в возрасте старше 80 лет, показатель гораздо ниже - 65%.

Прививочный статус последнего умершего не разглашается.