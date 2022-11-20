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В Китае - первая смерть от COVID за полгода
20.11.2022 16:20 Алина Груднева

В Китае - первая смерть от COVID за полгода

Китай объявил о первой смерти от COVID-19 почти за шесть месяцев.

 
Это произошло на фоне введения жестких мер для борьбы с коронавирусом.
 
В Пекине скончался зараженный впервые с мая. Им оказался 87-летний пациент. Таким образом, общее число умерших от коронавируса в стране достигло 5227 человек.
 
По данным властей, за предыдущие сутки было выявлено 24 215 новых случаев заражения. 
 
В Китае более 92% населения получили хотя бы одну дозу. Среди пожилых людей, особенно в возрасте старше 80 лет, показатель гораздо ниже - 65%.
 
Прививочный статус последнего умершего не разглашается.

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