



В Каплан откроют отделение для жертв сексуального насилия

В воскресенье медицинский центр Каплан откроет при содействии General Group отделение для жертв сексуального насилия.

Об этом сообщает Аруц Шева.

В отделении неотложной помощи будут оказывать широкий спектр помощи жертвам сексуального насилия в течение семи дней после нападения.

В больнице отметили, что до сегодняшнего дня была только одна палата неотложной помощи, а теперь медицинский центр Каплан также сможет при необходимости отреагировать на такую проблему.