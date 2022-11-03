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В Каплан откроют отделение для жертв сексуального насилия
03.11.2022 14:56 Алина Груднева

В Каплан откроют отделение для жертв сексуального насилия

В воскресенье медицинский центр Каплан откроет при содействии General Group отделение для жертв сексуального насилия.

 
Об этом сообщает Аруц Шева.
 
В отделении неотложной помощи будут оказывать широкий спектр помощи жертвам сексуального насилия в течение семи дней после нападения.
 
В больнице отметили, что до сегодняшнего дня была только одна палата неотложной помощи, а теперь медицинский центр Каплан также сможет при необходимости отреагировать на такую проблему.

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