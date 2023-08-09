



В какой позе спать, чтобы сохранить здоровье спины - мнение эксперта

Британец Джеймс Лейнхардт из Манчестера является основателем бренда подушек и матрасов из пены Levitex, у которого на TikTok более 648 тыс. подписчиков.



Он более десяти лет работал с пациентами, которые страдали от тяжелых травм и хронических заболеваний позвоночника, чтобы улучшить их сон и качество жизни.



Лейнхардт стал популярным после того, как рассказал, что из всех популярных поз для сна только две заслужили его одобрение.



Первым положением, которое он рекомендовал, была поза "солдата", то есть лежа на спине.



Если вы лежите на спине, ваш позвоночник сразу же получает поддержку от матраса, и вес тела распределяется наиболее равномерно", - пояснил он.



Если подложить под колени подушку, то можно заметить, что таз слегка наклоняется, и большая часть спины теперь касается кровати и лучше поддерживается".



Второй вариант, который он рекомендует, - это "мечтатель", лежа на боку, с подушкой между коленями и лодыжками для дополнительной поддержки.



"Клинические данные свидетельствуют о том, что в положении "на боку" позвоночник испытывает наименьшее напряжение", - сказал он.



"Если положить подушку между коленями и лодыжками, то это уменьшит вес верхней ноги и обеспечит ей лучшую опору", - добавил он.



Лейнхардт отметил, что он категорически не рекомендует спать на животе, "если только у вас нет каких-то клинических причин для этого, что бывает крайне редко".



С момента публикации 24 июля видеоролик просмотрели более 2,2 млн. раз.