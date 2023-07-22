



В каких продуктах есть полезные для сердца “здоровые” жиры

Жиры делятся на два типа: один вид полезен для здоровья сердца, например растительные масла и жирная рыба, а другой тип вреден для сердца, например жиры животного происхождения и гидрогенизированные жиры. Немецкая ассоциация питания пояснила, что жиры, полезные для здоровья сердца, – это растительные масла, такие как рапсовое, оливковое, льняное и ореховые масла, и отметила, что они содержат ненасыщенные жирные кислоты, полезные для здоровья человека.



Ассоциация добавила, что рапсовое масло очень полезно, потому что оно содержит высокий процент ненасыщенных жирных кислот, витамина Е и много альфа-линоленовой кислоты, которая в состав незаменимых жирных кислот, известных как “Омега-3”, содержащих самый низкий процент вредных для здоровья насыщенных жирных кислот.



Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сельдь, богата ненасыщенными жирными кислотами, поэтому ее следует есть не менее двух раз в неделю. Ненасыщенные жирные кислоты положительно влияют на уровень липидов в крови и артериальное давление, снижая уровень вредного холестерина (ЛПНП), тем самым уменьшая риск отложений в сосудах.



Ненасыщенные жирные кислоты также обладают противовоспалительным и антикоагулянтным действием, защищая клетки, в целом снижая риск сердечного приступа и инсульта.



Вредными жирами являются животные жиры, содержащиеся в мясе, колбасах, сливках и жирных сырах. В них много холестерина и насыщенных жирных кислот, повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний. К вредным жирам также относятся переработанные растительные жиры, используемые для приготовления чипсов, готовых блюд и сладостей, а также гидрогенизированные жиры, например те, которые используются для приготовления готовых блюд, выпечки, сладостей и печенья.



Для поддержания здоровья сердца и общего состояния здоровья, по мнению ассоциации, рекомендуется придерживаться средиземноморской диеты, основанной на большом количестве свежих овощей и фруктов, зелени, орехов, бобовых, рыбы и растительных масел.

Также рекомендуется воздержаться от фаст-фуда, полуфабрикатов и сладостей, регулярно заниматься спортом, избегать курения сигарет и употребления алкоголя.