



В Йом Кипур родились четыре малыша: тысячам людей понадобилась медпомощь

Во время Йом Кипур в Израиле появились на свет четыре новорожденных.



По данным MADA, два малыша родились в Иерусалиме, один - в Тель-Монде, еще один новорожденный появился на свет в Эль-А’сам. В общей сложности, 170 беременных были доставлены в больницу.



Медицинская помощь понадобилась 3025 людям. Из них 2069 человек после оказания первой помощи были доставлены в больницы для дальнейшего лечения. По словам медиков, 295 человек страдали от обезвоживания и падали в обмороки.



Ранее также сообщалось о том, что во время Йом Кипур на израильских дорогах в авариях пострадали 307 человек.

