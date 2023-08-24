В Израиле выявлены комары с лихорадкой Западного Нила
В Ор-Йехуде возле Мертвого моря выявлены комары, зараженные лихорадкой Западного Нила.
Об этом сообщает министерство охраны окружающей среды.
Ведомство призывает местных жителей пройти обследование и, при необходимости, принять меры по борьбе с вредителями.
Согласно статистике минздрава, с начала 2023 года из семи зараженных пациентов двое скончались. В большинстве случаев, заболевание протекает как легкий грипп, однако могут возникнуть осложнения, опасные для жизни.