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В Израиле выявлены комары с лихорадкой Западного Нила
24.08.2023 15:08 Алина Груднева

В Израиле выявлены комары с лихорадкой Западного Нила

В Ор-Йехуде возле Мертвого моря выявлены комары, зараженные лихорадкой Западного Нила.

Об этом сообщает министерство охраны окружающей среды.

Ведомство призывает местных жителей пройти обследование и, при необходимости, принять меры по борьбе с вредителями.

Согласно статистике минздрава, с начала 2023 года из семи зараженных пациентов двое скончались. В большинстве случаев, заболевание протекает как легкий грипп, однако могут возникнуть осложнения, опасные для жизни.

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