



В Израиле выявлен новый вариант COVID с десятками мутаций

В Израиле обнаружили новый вариант коронавируса, который имеет десятки мутаций.



Вирусологи пока что не могут точно сказать, будет ли этот весьма уникальный подтип более заразным, чем все предыдущие.



У израильского пациента такой вариант коронавируса был выявлен 31 июля. Похожие образцы были взяты у инфицированных в Дании 24 и 31 июля. Случаи имеют определенные сходства, хотя и довольно сильно отличаются.



Вирусолог Шей Флейшон отметил, что инфицированный израильтянин не страдал от хронических заболеваний. Предполагается, что новый вариант с более чем 30 мутациями в шиповидном белке мог произойти от BA.2 SARS-CoV-19, он же "Омикрон".



Как именно он будет распространяться, говорить пока рано, но ученые опасаются, что этот вид коронавируса сможет обходить иммунную защиту.