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В Израиле возросло число граждан, принимающих антидепрессанты
22.04.2023 20:12 Алина Груднева

В Израиле возросло число граждан, принимающих антидепрессанты

В 2022 году около 7,5% населения Израиля, более 673 741 человек, принимали антидепрессанты и успокоительные препараты.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Об этом свидетельствуют данные трех крупнейших больничных касс. Для сравнения, в 2016 году эти препараты принимали всего 5% населения.

Наряду с этим за последние четыре года на десятки процентов увеличилась доля детей старше 4 лет, подростков и молодых людей, принимающих антидепрессанты и успокоительные.
 

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