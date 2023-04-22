



В Израиле возросло число граждан, принимающих антидепрессанты

В 2022 году около 7,5% населения Израиля, более 673 741 человек, принимали антидепрессанты и успокоительные препараты.



Об этом сообщает Israel Hayom.



Об этом свидетельствуют данные трех крупнейших больничных касс. Для сравнения, в 2016 году эти препараты принимали всего 5% населения.



Наряду с этим за последние четыре года на десятки процентов увеличилась доля детей старше 4 лет, подростков и молодых людей, принимающих антидепрессанты и успокоительные.

