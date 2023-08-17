



В Израиле требуют возобновить финансирование медуслуг для украинцев

Ассоциация "Врачи за права человека" в сотрудничестве с организациями, которые занимаются оказанием помощи беженцам, подала в БАГАЦ жалобу на решение министерства финансов Израиля прекратить финансирование медицинских услуг для украинцев.



Об этом сообщает израильская газета "Исраэль хайом".



"Прекращение медицинского страхования было осуществлено без изучения последствий. Тысячи людей остались без страховки, сотни пациентов - без лечения", - сказал адвокат Ади Лустигман.



По его словам, такая практика демонстрирует жестокость по отношению к женщинам, старикам и детям, которые бежали от войны.



"Это - нарушение основных фундаментальных прав человека. Петиция подана с целью немедленного обеспечения доступа к медицинской помощи для граждан Украины и предотвращения риска для жизни людей", - добавил он.